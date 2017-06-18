Эхо разговора Дарьи Стариковой с Владимиром Путиным - на приём к министру здравоохранения Мурманской области обратились 40 жителей Апатитов и Кировска

17 июня, министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин провёл приём граждан в городе Апатиты, в котором также приняли участие главный врач Апатитско-Кировской центральной городской больницы Юрий Ширяев и глава администрации города Апатиты Николай Бова. С вопросами к руководству регионального Минздрава обратились 40 жителей Апатитов и Кировска.

На встрече жители смогли напрямую задать министру вопросы о деятельности медицинских учреждений района. Большинство из них касались лекарственного обеспечения, медицинского обслуживания взрослых и детей, льготного зубопротезирования, а также возможности направления в областные учреждения здравоохранения, расположенные в городе Мурманске, на консультацию.

Все обращения, поступившие в ходе личного приёма, будут рассмотрены Министерством здравоохранения Мурманской области и администрацией Апатитско-Кировской центральной городской больницы в установленные законом сроки. По вопросам, требующим срочного решения, необходимые меры будут приняты незамедлительно.

В течение следующей недели руководители Министерства здравоохранения региона проведут ещё ряд приёмов граждан в Апатитах. Такое поручение дала губернатор Мурманской области Марина Ковтун в ходе своей рабочей поездки в Апатиты, посвященной вопросам организации работы лечебных учреждений района.

Министр проведёт приём в понедельник, 19 июня, с 11.00 до 13.00 и с 16.00 до 18.00. Помимо этого, заместитель министра здравоохранения Мурманской области Людмила Ушакова будет принимать граждан по вопросам лекарственного обеспечения в среду, 21 июня, с 14.00 до 18.00, а в пятницу, 23 июня, в это же время первый заместитель министра Роман Москвин – по вопросам заработной платы, кадрового обеспечения и оказания медицинской помощи.

Приём граждан состоится в приемной главного врача Апатитско-Кировской центральной городской больницы по адресу: г.Апатиты, ул. Космонавтов, 21.