Эхо разговора Дарьи Стариковой с Владимиром Путиным – опасный недострой

На сайте администрации Апатитов появилось сообщение службы ГО, в котором говорится, что недостроенное здание хирургического комплекса (на фоне которого был 15 июня показан сюжет разговора по «Прямой линии» Дарьи Стариковой с Владимиром Путиным), находящееся в районе улица Бредова представляет собой объект повышенной опасности для жизни и здоровья подростков и взрослых.

Недостроенные пролеты, обвалившиеся межкомнатные перегородки, открытые шахты лифта могут привести к увечью и гибели подростков и взрослых, находящихся в здании. Нахождение подростков и взрослых в здании и на его территории в любое время дня и ночи категорически воспрещается.

На сегодняшний день администрации города Апатиты предпринимает меры по ограничению доступа в недостроенный хирургический корпус с помощью закладки оконных проёмов кирпичной кладкой, т.к. установленные решётки спиливают, а профилированный лист разрезают.