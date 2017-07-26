Эхо взрыва на «Семечке»: полиция обеспечила общественный порядок и безопасность мурманчан во время спецоперации на озере

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, сегодня утром сотрудники УМВД России по г.Мурманску провели поквартирный обход многоквартирных домов, находящихся в районе зоны оцепления. 3,3 тысячи жителей города, проживающие в данных домах, были либо выведены в безопасную зону, либо находились на работе или у родственников. 67 мурманчан были направлены в пункты временного размещения, в основном это пожилые люди и люди с ограниченными возможностями.

На безопасном расстоянии от подозрительного предмета было выставлено оцепление силами полицейских и сотрудников Росгвардии. Всего в оцеплении было задействовано 156 сотрудников полиции и 20 сотрудников ОМОНа Росгвардии. Кроме сотрудников городского управления МВД России, в оцеплении были задействованы 15 сотрудников ОМВД России по Кольскому району, 10 сотрудников МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г. Островной, 15 слушателей Центра профессиональной подготовки УМВД России по Мурманской области.

На период проведения операции сотрудниками ГИБДД были перекрыты улицы Челюскинцев и Александрова, просп. Героев-Североморцев, движение транспорта было изменено.

После завершения операции оцепление снято, движение транспорта возобновлено.