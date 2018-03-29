Эхо взрыва на ул.Свердлова: в связи со смертью обвиняемого, расследование уголовного дела продолжено в установленном порядке

«Арктик-ТВ» уже сообщало, что мурманчанин, подозреваемый во взрыве бытового газа в жилом доме на улице Свердлова 20 марта, в результате которого погибли три человека, умер в больнице. Об этом сообщил сегодня заместитель начальника по медсанчасти больницы «Севрыба» Юрий Дюдин.

Напомним, этот молодой человек в тяжелом состоянии 27 марта был доставлен в медучреждение, где утром 29 марта скончался.

По версии следствия, днем 20 марта 2018 года обвиняемый, находясь в одной из квартир на пятом этаже пятиэтажного панельного дома по улице Свердлова в городе Мурманске, умышленно включил конфорки газовой кухонной плиты, перерезал шланг, соединяющий металлическую трубу газопровода с плитой, а затем зажег спичку. В результате воздействия открытого пламени, скопившийся в квартире бытовой газ воспламенился, вследствие чего произошел взрыв. На месте погибли два человека – мужчина, 1969 года рождения, и женщина, 1999 года рождения, еще один мужчина, 1983 года рождения, от полученных телесных повреждений скончался в больнице. Пострадавшим, среди которых один несовершеннолетний, оказана медицинская помощь.

В ходе расследования установлено, что обвиняемый, ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против собственности, в том числе умышленное повреждение чужого имущества. Кроме того, заключение экспертизы показало, что во время совершения преступления он находился в состоянии наркотического опьянения.

В связи со смертью обвиняемого, расследование уголовного дела продолжено в установленном порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством. В настоящее время допрошены потерпевшие, свидетели и очевидцы произошедшего. Проводится комплекс судебных экспертиз, в том числе взрывотехнологическая, молекулярно-генетическая, посмертная судебно-психиатрическая экспертиза обвиняемого и иные необходимые следственные действия, направленные на детальное установление всех обстоятельств по уголовному делу.