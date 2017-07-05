Экипаж АПРК «Смоленск» успешно поразили ракетой морскую мишень в Баренцевом море

Атомный подводный ракетный крейсер Северного флота «Смоленск» сегодня уничтожил крылатой ракетой морскую мишень в акватории Баренцева моря. Стрельба была выполнена из подводного положения крылатой ракетой «Гранит» по сложной морской мишенной позиции, находящейся на удалении порядка 400 километров .

По данным объективного контроля, цель поражена успешно, сообщает пресс-служба СФ. Пуск проводился в рамках плановых мероприятий боевой подготовки, уточнили на флоте.

Как отметил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, «при подготовке и проведении стрельбы экипаж проявил высокий профессионализм и морскую выучку».