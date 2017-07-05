Мурманская область. Арктика05.07.17 07:25
Атомный подводный ракетный крейсер Северного флота «Смоленск» сегодня уничтожил крылатой ракетой морскую мишень в акватории Баренцева моря. Стрельба была выполнена из подводного положения крылатой ракетой «Гранит» по сложной морской мишенной позиции, находящейся на удалении порядка
400 километров.
Экипаж АПРК «Смоленск» успешно поразили ракетой морскую мишень в Баренцевом море
Атомный подводный ракетный крейсер Северного флота «Смоленск» сегодня уничтожил крылатой ракетой морскую мишень в акватории Баренцева моря. Стрельба была выполнена из подводного положения крылатой ракетой «Гранит» по сложной морской мишенной позиции, находящейся на удалении порядка
По данным объективного контроля, цель поражена успешно, сообщает пресс-служба СФ. Пуск проводился в рамках плановых мероприятий боевой подготовки, уточнили на флоте.
Как отметил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, «при подготовке и проведении стрельбы экипаж проявил высокий профессионализм и морскую выучку».
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