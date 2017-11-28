Экипаж автономного спасательного подводного аппарата АС-34 отработал взаимодействие с расчётом главного командного пункта спасательного судна

Учения спасательных сил Северного флота с участием подводного обитаемого аппарата АС-34 и спасательного судна «Георгий Титов» прошли сегодня в Кольском заливе.

В одной из бухт Кольского залива экипаж АС-34 выполнил рабочую проверку систем и механизмов, отработал погружение на глубину и маневрирование на воде и под водой. Экипаж автономного спасательного подводного аппарата АС-34 отработал взаимодействие с расчётом главного командного пункта судна. Подводники проверили аппаратуру связи и выполнили команды, полученные от судового пункта управления.

Как сообщает пресс-служба СФ, в мероприятиях были задействованы как военнослужащие, так и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ.