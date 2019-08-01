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Мурманская область. Арктика01.08.19 10:22

Экипаж барка «Седов» прошёл испытание штормом по пути в Мурманск

Барк «Седов»  благополучно выдержал испытание серьёзным штормом на пути в Мурманск, сообщает пресс-служба Балтийской государственной академии, которая является оператором парусника. «Дорога в Мурманск для «Седова» стала серьезным испытанием на прочность. В течение 38 часов парусник находился в зоне семибалльного шторма, который зацепил судно лишь по касательной. Но и этого с лихвой хватило, чтобы значительная часть экипажа и курсантов слегли в кубриках с морской болезнью», - сообщает БГА.

Капитан барка Евгений Ромашкин, получив информацию о предстоящем трехдневном шторме, попытался уйти от него, повернув на север. Перед «Седовым» стояла задача безопасно разойтись с ветром на максимально возможной скорости. Это почти удалось, но стихия зацепила барк по касательной. И потому курсанты, да и члены экипажа, вполне прочувствовали, что такое 20 м/с в открытом море.

«Однако этот шторм не внёс коррективы в планы на рейс и учебную практику. Занятия, вахты, судовые работы продолжаются, обстановка на борту благополучная. 78 курсантов из Мурманского ГТУ уже завтра, 1 августа, увидят свой родной город, где «Седов» ожидает торжественная встреча», - отметили в пресс-службе.

Отметим, что это будет первая стоянка барка в столице Заполярья после его передачи в 2017 году в эксплуатацию БГА в связи с переходом МГТУ из ведения Росрыболовства Министерству образования РФ.

 

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