Экипаж БДК «Георгий Победоносец» вернулся в Североморск из арктического похода

Сегодня в главную базу Северного флота – город Североморск после успешного выполнения задач дальнего похода по морям Северного Ледовитого океана и межвидового тактического учения по обороне важного промышленного объекта на полуострове Таймыр прибыл большой десантный корабль «Георгий Победоносец» под командованием капитана 2 ранга Андрея Жаркова.

Доклад командира корабля об успешном выполнении поставленных задач принял начальник штаба Кольской флотилии разнородных сил Северного флота капитан 1 ранга Ильдар Ахмеров, который поздравил экипаж с возвращением домой и пожелал дальнейших успехов в служебной деятельности. Он отметил вклад североморцев в обеспечение безопасности российской Арктики, их профессионализм и высокую военно-морскую выучку и поблагодарил за службу.

БДК «Георгий Победоносец» вышел в арктический поход в составе отряда боевых кораблей и судов Северного флота во главе с большим противолодочным кораблём «Североморск» 10 августа. 5 сентября после участия в межвидовом учении по обороне важного промышленного объекта на полуострове Таймыр БДК «Георгий Победоносец» совместно с БДК «Александр Отраковский» вышли из состава отряда и взяли курс на Кольский полуостров. На обратном пути экипаж корабля и морские пехотинцы провели десантную операцию на Новой Земле.