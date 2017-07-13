Экипаж БДК «Кондопога» в Баренцевом мор произвёл расстрел макета плавающей мины и принял участие в учении по противовоздушной обороне

Большой десантный корабль «Кондопога» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота провёл в Баренцевом море стрельбы из артиллерийских установок АК-725 по морской и наземной целям.

Боевые расчёты произвели расстрел макета плавающей мины и приняли участие в учении по противовоздушной обороне с выполнением боевой стрельбы по имитированной воздушной цели, сообщает пресслсужба СФ.

Экипаж провел учения по организации минных постановок, а также отработал задачи противодиверсионной обороны при стоянке на незащищенном рейде.

Экипажу «Кондопоги» и подразделениям морской пехоты предстоит отработать погрузку плавающей бронетехники на корабль как с берега, так и в море. Кроме того, будет отрабатываться высадка морского десанта на необорудованное побережье.