Экипаж БПК «Североморск» потопил вражескую подлодку во время учений в Баренцевом море

Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) «Североморск» на учениях в полигонах Северного флота в Баренцевом море отработал уничтожение подводной лодки условного противника.

Противолодочные учения БПК «Североморск» проходили во взаимодействии с одним из экипажей подводных сил Северного флота, который осуществлял противодействие надводникам и выполнял маневры уклонения.

Задачей корабля было определение района действий подводной лодки и выполнение торпедной атаки с применением практического боезапаса. Противолочный расчёт успешно справился с поставленной задачей, выполнил учебную торпедную стрельбу, а также стрельбу реактивными глубинными бомбами. Учебная торпеда была найдена, поднята из воды катером-торпедоловом и доставлена в базу.

Как сообщает пресс-служба СФ, помимо отработки специальных задач по своему основному предназначению североморцы выполнили артиллерийские стрельбы по морским и береговым целям, а также провели учения по противовоздушной обороне при отражении внезапных ударов средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений.