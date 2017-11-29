Экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» тепло встретили в родном порту

В главной базе Северного флота Североморске вчера состоялась торжественная встреча экипажа большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», который успешно завершил выполнение задач дальнего похода. Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов поздравил экипаж с возвращением в родную базу, отметил важность задач по обеспечению безопасности гражданского судоходства, которые североморцы выполняли в районе Аденского залива и Красного моря.

«В новом учебном году экипаж ожидает не менее интенсивная боевая учёба и новые дальние походы в оперативно важные районы Мирового океана», – сказал вице-адмирал Николай Евменов. Командующий поблагодарил экипаж за безупречную службу, вручил награды отличившимся военнослужащим и традиционного жареного поросенка командиру БПК «Вице-адмирал Кулаков» капитану 1 ранга Максиму Шумилову.

Моряков-североморцев приветствовал глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков. Владимир Васильевич отметил, что руководство города уделяет особое внимание вопросам, связанным с обеспечением быта военнослужащих и членов их семей.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, БПК «Вице-адмирал Кулаков» вышел из основного пункта базирования 29 июня совместно с ракетным крейсером «Маршал Устинов» для участия в Главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде. В начале августа экипаж БПК совершил переход в составе отряда кораблей и судов обеспечения ВМФ России из Балтийского моря в Северное, после чего продолжил движение в южном направлении. Непосредственно дальний поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» продолжается более трёх месяцев. С конца августа до середины октября экипаж действовал в южной части Красного моря и Аденского залива. Вторую половину октября российские моряки выполняли поставленные задачи в Средиземном море. За время дальнего похода БПК «Вице-адмирал Кулаков» прошёл более 23 тысяч морских миль и совершил четыре деловых захода в иностранные порты: Лимасол (Кипр), Салала (Оман), Александрия (Египет) и Лиссабон (Португалия).