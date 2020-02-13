Экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» торжественно встретили в Североморске

Большой противолодочный корабль (БПК) «Вице-адмирал Кулаков», выполнив задачи в дальней морской зоне, спустя два с половиной месяца вернулся в главную базу Северного флота - Североморск. В Североморске состоялась торжественная встреча корабля и митинг. С успешным выполнением задач плавания экипаж поздравил заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев, отметив, что моряки-североморцы «готовы действовать, как в северных, так и в южных широтах». Он вручил командиру корабля, капитану 1 ранга Александру Езиеву жареного поросенка.

Был зачитан приказ командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева о поощрении отличившихся членов экипажа и морских пехотинцев, участвовавших в походе.

От имени Главы ЗАТО г. Североморск Владимира Евменькова, депутатского корпуса и жителей флотской столицы экипаж корабля с возвращением к родному причалу и своим семьям, с успешным выполнением задач дальнего похода поздравил председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, отметивший, что местная власть делает все от них зависящее, чтобы моряки, выполняя боевые задачи в дали от родных берегов, не беспокоились за свои семьи, за их быт, условия жизни.

Евгений Алексеев передал командиру корабля ценные подарки, которые он вручит отличившимся членам экипажа.

От имени членов семей экипаж корабля приветствовала председатель женского совета Яна Езиева, в члены женсовета вручили членам экипажа выпечку.

Вице-адмирал Кулаков «вышел в поход из Североморска 3 декабря. За более чем 70 суток корабль прошёл свыше 14 тысяч морских миль через Баренецево, Норвежское, Северное, Средиземное и Черное моря.

Корабль совершил деловой заход в греческий порт Пирей и вместе с ракетным крейсером «Маршал Устинов» принял участие в совместных учениях сил Северного и Черноморского флотов в конце первой декады января, напомнили на флоте.

Как сообщает пресс-служба СФ, «Вице-адмирал Кулаков» входит в состав арктической группировки Северного флота, сформированной на базе Кольской флотилии разнородных сил и неоднократно, в том числе и в 2019 году, принимал участие в походах по Северному морскому пути.

В Арктике «Вице-адмирал Кулаков» единственный из боевых кораблей Северного флота первого ранга прошеё все моря - от Баренцева до Берингова - и принял участие в обеспечении высадки сил морского десанта на необорудованное побережье в районе поселка Эгвекинот на Чукотке.