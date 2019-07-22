Экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» во взаимодействии с атомной подводной лодкой провел противолодочное учение в Баренцевом море

Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» во взаимодействии с экипажем атомной подводной лодки вчера провёл в Баренцевом море учение по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника.

В ходе учения экипаж большого противолодочного корабля отрабатывал различные элементы противолодочных задач курса боевой подготовки, в том числе организацию поиска подводной лодки и слежения за ней, в том числе с использованием корабельных противолодочных вертолётов Ка-27.

Моряки-противолодочники в ходе данного выхода в море успешно отработали комплекс упражнений с комбинированным применением различных средств и способов поиска подводных лодок условного противника.

Экипажем большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» также была выполнена практическая стрельба глубинными бомбами.

Несколькими днями ранее моряки-противолодочники в рамках плановых мероприятий боевой подготовки в Баренцевом море провели учение по противовоздушной обороне корабля от налёта авиации условного противника.

БПК «Вице-адмирал Кулаков» - большой противолодочный корабль проекта 1155. Он имеет на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения. В последние годы большие противолодочные корабли Северного флота активно используются в ходе выполнения задач дальних походов в Атлантическом океане, Средиземном море, а также при решении задач по освоению Арктики, сообщает пресс-служба СФ.