Экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» возвращается в родной порт из дальнего похода

Экипаж большого противолодочного корабля Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» приступил к завершающему этапу дальнего похода. Сегодня корабль вошёл в Баренцево море. В течение нескольких дней моряки выполнят задачи по плану боевой подготовки в полигонах Северного флота в Баренцевом море. Торжественная встреча экипажа корабля состоится в главной базе флота – Североморске – в начале следующей недели.

БПК «Вице-адмирал Кулаков» вышел из основного пункта базирования 29 июня совместно с ракетным крейсером «Маршал Устинов» для участия в Главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде. В начале августа экипаж БПК совершил переход в составе отряда кораблей и судов обеспечения ВМФ России из Балтийского моря в Северное, после чего продолжил движение в южном направлении.

Непосредственно дальний поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» продолжается более трёх месяцев. С конца августа до середины октября экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» действовал в южной части Красного моря и Аденского залива. Основной задачей корабля было обеспечение регулярного военно-морского присутствия России в регионе и безопасности гражданского мореплавания.

Вторую половину октября российские моряки выполняли поставленные задачи в Средиземном море.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, за время дальнего похода БПК «Вице-адмирал Кулаков» совершил четыре деловых захода в иностранные порты Лимасол (Кипр), Салала (Оман), Александрия (Египет) и Лиссабон (Португалия).

С момента выхода из основного пункта базирования кораблём пройдено более 23 тысяч морских миль.