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Мурманская область. Арктика23.02.19 09:10

Экипаж буксира Северного флота спас незадачливого рыбака в Баренцевом море

Рейдовый буксир Северного флота РБ-108 на выходе из Кольского залива в Баренцево море вчера спас потерпевшего бедствие рыболова-любителя, который на резиновой лодке с мотором пытался доставить продовольствие товарищу на побережье одной из губ Кольского полуострова. По пути мотор заглох и лодку стало течением сносить в Беренцево море. Вёсел, рации и спасательного жилета у лодочника не было. Поскольку он находился в зоне действия сотовой связи, то сумел дозвониться до оператора экстренной службы и передал сигнал бедствия, который был репетован на региональный центр управления обороной Северного флота.

По решению командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова на помощь терпящему бедствие лодочнику из ближайшей базы подводных лодок был направлен рейдовый буксир РБ-108, который в течение нескольких часов осуществлял поиск терпящего бедствие лодочника. Из-за ухудшившихся гидрометеорологических условий с буксира было трудно обнаружить резиновую лодку, сркывающуюся в волнах. Волнение моря в районе поиска достигало 3-х баллов. Рыболов-любитель был обнаружен только возле мыса Сеть-Наволок. Его подняли на борт, обогрели и оказали первую медицинскую помощь, а затем доставили на берег. По оценке медицинских специалистов потерпевший бедствие получил лёгкое переохлаждение, но испытал сильный стресс.

Как сообщает пресс-служба СФ, по результатам спасательной операции командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов объявил благодарность капитану и экипажу буксира за умелые и профессиональные действия.

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