Мурманская область. Арктика02.10.18 12:45
Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» провёл учение по противовоздушной обороне
Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков», принятый в боевой состав ВМФ 28 июля 2018 года, отработал защиту от самолётов в Баренцевом море.
Как сообщает пресс-служба СФ, экипаж корабля провёл учение по противовоздушной обороне с использованием бортового радиотехнического вооружения и зенитно-ракетного комплекса. Обеспечивали проведения учений малый противолодочный корабль «Снежногорск», выпустивший ракеты-мишени «Саман» и самолёты объединения ВВС и ПВО Северного флота.
В ходе учения североморцы обнаружили и сопроводили маломерные воздушные цели, отработали организацию боевого применения зенитно-ракетного комплекса.
После завершения отработки учебно-боевых задач в Баренцевом море фрегат вернётся в главную базу Северного флота.
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