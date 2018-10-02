Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» провёл учение по противовоздушной обороне

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков», принятый в боевой состав ВМФ 28 июля 2018 года, отработал защиту от самолётов в Баренцевом море.

Как сообщает пресс-служба СФ, экипаж корабля провёл учение по противовоздушной обороне с использованием бортового радиотехнического вооружения и зенитно-ракетного комплекса. Обеспечивали проведения учений малый противолодочный корабль «Снежногорск», выпустивший ракеты-мишени «Саман» и самолёты объединения ВВС и ПВО Северного флота.

В ходе учения североморцы обнаружили и сопроводили маломерные воздушные цели, отработали организацию боевого применения зенитно-ракетного комплекса.

После завершения отработки учебно-боевых задач в Баренцевом море фрегат вернётся в главную базу Северного флота.