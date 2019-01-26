Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» в Баренцевом море проведёт стрельбы по морским и воздушным целям

Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» вышел из Североморска в Баренцево море для проведения учебных стрельб. В течение нескольких дней в морских полигонах боевой подготовки Северного флота экипаж корабля выполнит ряд боевых упражнений с применением оружия. Проведёт стрельбы по морским и воздушным целям.

Экипаж корабля также отработает взаимодействие с авиацией и другими надводными кораблями Северного флота. Особое внимание будет уделено тренировкам боевых расчётов комплексов ПВО, а также отработке посадок на палубу вертолётов Ка-27.

Как сообщает пресс-служба СФ, фрегат «Адмирал Горшков» является головным кораблем проекта 22350. Корабли имеют водоизмещение 4,5 тысячи тонн и могут развивать скорость до 29 узлов. В состав их вооружения входят, в том числе вертикальные пусковые установки ракет «Оникс» и «Калибр», а также зенитный-ракетный комплекс «Полимент-Редут».