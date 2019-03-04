Экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Горшков» отработал поиск подводных лодок с применением вертолёта

Экипаж головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», выполняющий задачи дальнего похода отработал поиск подводных лодок с применением палубной авиации – противолодочного вертолёта Ка-27ПЛ.

Тренировки были проведены в акватории Норвежского моря по маршруту перехода отряда кораблей. Все поставленные задачи были успешно выполнены. Вертолётчики совершили несколько взлётов и посадок на палубу корабля.

В настоящее время отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота в составе фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», многофункционального судна материально-технического обеспечения «Эльбрус» и спасательного буксира «Николай Чикер» продолжает переход в сложных гидрометеорологических условиях Северного моря.

Как сообщает пресс-служба СФ, отряд вышел в дальний поход из главной базы Северного флота – Североморска 26 февраля. За несколько дней североморцы прошли более тысячи морских миль. Для экипажа фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» этот поход первый в его истории.