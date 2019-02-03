Экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Горшков» отработал в Баренцевом море совместные задачи со спасательным буксиром и танкером

Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в рамках выполнения плановых задач боевой подготовки отработал в Баренцевом море совместные учения со спасательным буксиром и танкером.

Совместно с экипажем спасательного буксира СБ-523 экипаж фрегата «Адмирал Горшков» принял участие в учении по оказанию помощи условно терпящему бедствие надводному кораблю. В ходе учения экипаж спасательного буксира с получением команды от регионального центра управления Северного флота, прибыл в указанный район Баренцева моря, где приступил к проведению спасательной операции. На практике отрабатывались действия экипажей спасателя и фрегата при организации буксировки надводного корабля кильватерным способом.

По завершению спасательного учения, экипаж фрегата «Адмирал Горшков» совместно с экипажем танкера «Маныч» провёл учение по пополнению запасов надводного корабля при переходе морем. В ходе учения были отработаны эпизоды по передаче жидких и других грузов на ходу различными способами.

Как сообщает пресс-служба СФ, в полигоны боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» вышел в конце прошлой недели. За это время экипаж корабля успешно провел ряд учений по противолодочной и противовоздушной обороне, отработал взаимодействие с экипажами корабельных вертолётов Ка-27 и выполнил комплекс артиллерийских стрельб по морским и береговым целям, провёл учение по форсированию минного заграждения, а также по проводке корабля по протраленному фарватеру.

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» является первым надводным кораблём – носителем крылатых ракет «Калибр» на Северном флоте. Он неоднократно совершал межфлотские переходы из Балтийского моря в Баренцево и Белое моря для испытаний комплексов зенитного, ракетно-артиллерийского и минно-торпедного вооружения в морских полигонах Северного флота. В 2017 и в 2018 годах фрегат принимал участие в Главном военно-морском параде на Кронштадском рейде в Финском заливе.