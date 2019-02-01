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Мурманская область. Арктика01.02.19 08:20

Экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Горшков» продолжает отрабатывать задачи боевой подготовки в Баренцевом море

Головной фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» Северного флота продолжает выполнять плановые задачи боевой подготовки в Баренцевом море. Во взаимодействии с корабельной тральной группой Кольской флотилии разнородных сил с экипажем фрегата проведено учение по форсированию минного заграждения, а также по проводке корабля по протраленному фарватеру.

Во время якорной стоянки у острова Кильдин экипаж «Адмирала Горшкова» принял участие в тренировках по охране и обороне корабля на незащищенном рейде с выполнением практического гранатометания.

Как сообщает пресс-служба СФ, в полигоны боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море фрегат вышел в конце прошлой недели. За это время экипаж успешно провел ряд учений по противолодочной и противовоздушной обороне, отработал взаимодействие с экипажами корабельных вертолётов Ка-27 и выполнил комплекс артиллерийских стрельб по морским и береговым целям.

 

 

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