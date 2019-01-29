Экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Горшков» успешно провёл стрельбы в Баренцевом море

Экипаж головного фрегата проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» Северного флота успешно выполнил артиллерийские задачи в Баренцевом море. Боевой расчёт 130-мм артиллерийской установки А-192 провёл стрельбу по морской и береговой целям.

Помимо выполнения стрельб, экипаж корабля отработал маневрирование в сложных гидрометеорологических условиях при прохождении узкостей и провел проверку радиолокационного вооружения. Также североморцы приняли участие в учении по борьбе за живучесть оружия и технических средств после условных боевых повреждений на ходу корабля.

В ближайшее время фрегат отработает взаимодействие с палубной противолодочной авиацией Северного флота — вертолётами Ка-27.

Как сообщает пресс-служба СФ, к своему причалу в Североморске фрегат вернётся после выполнения всего комплекса плановых мероприятий боевой подготовки в Баренцевом море.