Экипаж крейсера «Маршал Устинов» провёл стрельбы зенитными ракетными комплексами «Форт» и «Оса»

Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» выполнил стрельбы в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море. Были проведены стрельбы зенитными ракетными комплексами «Форт» и «Оса» по имитированной воздушной цели. Личный состав батареи универсального калибра АК-130 отработал стрельбы по воздушной, береговой и морской целям.

Как сообщает пресс-служба СФ, расчеты радиолокационных постов боевого информационного центра крейсера обеспечили обнаружение палубных истребителей Су-33, условно атаковавших корабль с различных высот и направлений, и их сопровождение техническими средствами, а также выдачу параметров целей на поражение бортовыми средствами противовоздушной обороны.

В понедельник ракетный крейсер «Маршал Устинов» возвращается в Кольский залив. В течение дня на рейде на корабле будет проведено испытание авиационного оборудования, отработан прием вертолёта Ка-27 на палубу и его погрузка в ангар.