Экипаж крейсера «Маршал Устинов» с помощью модернизированого гидроакустического комплекса отработал задачи обнаружения подводной лодки в Баренцевом море

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в полигоны боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море для отработки учебно-боевых задач во взаимодействии с подводными лодками и авиацией.

Корабль провёл учение по поиску атомной подводной лодки условного противника, роль которого выполняла одна из стратегических подводных ракетоносцев Северного флота. Для поиска субмарины на крейсере «Маршал Устинов» был применён модернизированый гидроакустический комплекс с буксируемой антенной.

После обнаружения подводной лодки на корабле была сыграна учебная тревога, и экипаж отработал мероприятия по приведению в боевую готовность бортового противолодочного оружия. Во взаимодействии с вертолётами Ка-27ПС были определены точные координаты нахождения условного противника и выполнена условная атака всеми средствами поражения.

Как сообщает пресс-служба СФ, ракетный крейсер «Маршал Устинов» в течение нескольких дней продолжит выполнение боевых упражнений в Баренцевом море. Экипажу предстоит отработать задачи по противовоздушной обороне и выполнить ряд учебных стрельб.