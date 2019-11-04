Экипаж крейсера «Маршал Устинов» встретил День народного единства в Атлантическом океане

Сегодня в День народного единства на борту ракетного крейсера «Маршал Устинов», выполняющего задачи дальнего похода в центральной Атлантике, прошли торжественные мероприятия, посвящённые государственному празднику.

На утреннем построении от имени командующего Северным флотом Героя России вице-адмирала Александра Моисеева личный состав поздравил командир дивизии ракетных кораблей капитан 1 ранга Андрей Салошин. Для экипажа крейсера подготовлена культурная программа и праздничный обед.

Через несколько дней крейсер достигнет «золотой точки» Земли, где экватор пересекается с нулевым меридианом. В честь этого события на корабле состоится День Нептуна. По старинной морской традиции моряки будут обливаться заботной морской водой и получат именные свидетельства о пересечении экватора в точке, с которой начинается отсчёт земных координат.

РКР «Маршал Устинов» вышел из главной базы Северного флота - Североморска - 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. После парада экипаж крейсера принял участие в учении Военно-морского флота России «Океанский щит-2019». В течение двух месяцев корабль действовал в Средиземном море, где провёл ряд учений, посетил Алжир, Египет, Турцию, Грецию и Кипр.

С начала дальнего похода крейсер прошёл более 22 тысячи морских миль