Экипаж крейсера Северного флота «Маршал Устинов» приступил к совместному учению с фрегатами ЮАР и КНР в Южной Атлантике

Сегодня утром ракетный крейсер «Маршал Устинов» завершил визит в Кейптаун и вышел в море для практической части совместного Российско-Китайско-Южноафриканского военно-морского учения по обеспечению безопасности судоходства и морской экономической деятельности. Манёвры пройдут в южной части Атлантического океана в районе мыса Доброй Надежды с учаcтием боевых кораблей – китайского фрегата «Вэйфан» и южноафриканского «Аматола», а также судов обеспечения ВМФ России и ВМС ЮАР.

Учение продлится два дня, в ходе которых военные моряки отработают совместные действия по освобождению захваченного судна, по проведению досмотровых операций, оказанию помощи аварийному судну и спасению людей на море.

Как сообщает пресс-служба СФ, отряд боевых кораблей Северного флота во главе с РКР «Маршал Устинов» вышел из главной базы Северного флота Североморска 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. После парада экипажи крейсера и судов обеспечения приняли участие в учении Военно-морского флота России «Океанский щит-2019».

В течение двух месяцев североморцы действовали в Средиземном море, где провели ряд учений, посетили Алжир, Египет, Турцию, Грецию и Кипр. В Атлантическом океане российские моряки совершили деловые заходы в порты Прая Республики Кабо-Верде и Малабо Экваториальной Гвинеи.

С начала дальнего похода корабли и суда отряда прошли около 26 тысяч морских миль.