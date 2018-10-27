Экипаж подводного аппарата АС-34 отработал маневрирование в Кольском заливе

На Северном флоте вчера состоялась плановая тренировка спасательных сил с участием подводного обитаемого аппарата АС-34 и его судна-носителя «Георгий Титов».

В одной из бухт Кольского залива экипаж АС-34 выполнил рабочую проверку систем и механизмов, отработал погружение на глубину и маневрирование на воде и под водой.

В ходе тренировки экипаж автономного спасательного подводного аппарата АС-34 учился взаимодействовать с расчётом главного командного пункта спасательного судна «Георгий Титов». Подводники проверили аппаратуру связи и выполнили команды, полученные от судового пункта управления.

Как сообщает пресс-служба СФ, в учебных мероприятиях были задействованы как военнослужащие, так и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. Тренировка заняла несколько часов. Особое внимание при этом было уделено процессам предварительной подготовки спасательного аппарата к работам на глубине, его спуску на воду и подъему на борт.