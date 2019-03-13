Экипаж подводного аппарата АС-34 Северного флота отработал маневрирование в Кольском заливе

Вчера на Северном флоте состоялась плановая тренировка спасательных сил с участием экипажа подводного обитаемого аппарата АС-34 и судна-носителя «Георгий Титов». В одной из бухт Кольского залива спасатели выполнили рабочую проверку систем и механизмов, отработали погружение на глубину и маневрирование на воде и под водой.

В ходе тренировки экипаж автономного спасательного подводного аппарата АС-34 отработал взаимодействие с расчётом главного командного пункта спасательного судна «Георгий Титов».

Подводники проверили аппаратуру связи и выполнили команды, полученные от судового пункта управления.

В учебных мероприятиях были задействованы как военнослужащие, так и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, тренировка заняла несколько часов. Особое внимание было уделено процессам предварительной подготовки спасательного аппарата к работам на глубине, его спуску на воду и подъему на борт.