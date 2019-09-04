Экипаж подводного аппарата АС-34 Северного флота отработал маневрирование в Кольском заливе

На Северном флоте вчера состоялась плановая тренировка спасательных сил с участием экипажа обитаемого глубоководного спасательного аппарата АС-34 и его судна-носителя «Михаил Рудницкий».

Аппарат был спущен на воду с борта спасательного судна на тренировочном полигоне в Кольском заливе, где традиционно совершенствуют профессиональное мастерство водолазы и подводные спасатели. Экипаж АС-34 выполнил рабочую проверку систем и механизмов, отработал погружение на глубину и маневрирование на воде и под водой.

В ходе тренировки экипаж аппарата также отработал взаимодействие с расчётом главного командного пункта судна «Михаил Рудницкий». Подводники проверили аппаратуру связи и выполнили команды, полученные от судового пункта управления.

Как сообщает пресс-служба СФ, в учебных мероприятиях были задействованы как военнослужащие, так и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. Тренировка заняла несколько часов. Помимо отработки действий экипажем АС-34, внимание было уделено процессам предварительной подготовки спасательного аппарата к работам на глубине, его спуску на воду и подъему на борт.