Экипаж подводного аппарата АС-34 Северного флота в ходе тренировки отработал подводное маневрирование в Кольском заливе
На Северном флоте состоялась плановая тренировка спасательных сил с участием подводного обитаемого аппарата АС-34 и его судна-носителя «Георгий Титов». В одной из бухт Кольского залива экипаж АС-34 выполнил рабочую проверку систем и механизмов, отработал погружение на глубину и маневрирование на воде и под водой.
В ходе тренировки экипаж автономного спасательного подводного аппарата АС-34 отработал взаимодействие с расчётом главного командного пункта спасательного судна «Георгий Титов». Подводники проверили аппаратуру связи и выполнили команды, полученные от судового пункта управления.
Как сообщает пресс-служба СФ, в учебных мероприятиях были задействованы как военнослужащие, так и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота.