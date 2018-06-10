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Мурманская область. Арктика10.06.18 12:52

Экипаж подводного аппарата АС-34 совершил рабочее погружение на глубину 500 метров

Сегодня на Северном флоте состоялась плановое учение спасательных сил с участием  подводного обитаемого аппарата АС-34 и его судна-носителя «Георгий Титов». В Норвежском море экипаж АС-34 отработал рабочее погружение на глубину 500 метров, которая является предельной для большинства подводных лодок.

Погружение прошло в штатном режиме. Экипаж аппарата под командованием капитан-лейтенанта Романа Евменова действовал профессионально и слажено. На полукилометровой глубине подводники-спасатели проверили работу систем и механизмов, выполнили маневрирование, отработали взаимодействие с расчётом главного командного пункта спасательного судна «Георгий Титов».

Как сообщает пресс-служба СФ, в учебных мероприятиях были задействованы как военнослужащие, так и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. Тренировка заняла несколько часов. Помимо отработки практических действий экипажа аппарата АС-34, внимание было уделено процессам предварительной подготовки спасательного аппарата к работам на глубине, его спуску на воду и подъему на борт.

В прошлом году во время испытательных спусков в Норвежском море АС-34 преодолел километровую глубину.

 

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