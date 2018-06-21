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Мурманская область. Арктика21.06.18 07:10

Экипаж подводной лодки «Калуга» выполнит торпедную стрельбу на приз главнокомандующего ВМФ России

Вчера  специалисты минно-торпедной службы ВМФ России отмечают профессиональный праздник. Минёров Северного флота поздравил командующий – адмирал Николай Евменов. Он пожелал им крепкого здоровья, благополучия и успехов, особо отметив богатую историю и вклад профессионалов морского оружия в повышение боеспособности флота.

В проходящем на Северном флоте сбор-походе разнородных сил минно-торпедному оружию отведена значительная роль. Сегодня - в профессиональный праздник флотских минёров - экипаж подводной лодки «Калуга» выполнит торпедную стрельбу на приз главнокомандующего ВМФ России.

Как сообщает пресс-служба СФ, после артиллерии минное оружие является старейшим на флоте и одним из наиболее эффективных. В войнах на море минами и торпедами было потоплено и повреждено наибольшее количество судов и кораблей в 20 веке. Большое значение минное и торпедное оружие имеет и в наши дни. Сегодня им оснащены большинство боевых кораблей и все подводные лодки.

 

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