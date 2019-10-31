Экипаж противолодочного самолёта Ил-38 Северного флота повторил маршруты полётов первого полярного лётчика Яна Нагурского в Арктике

Экипаж противолодочного самолёта Ил-38 авиабазы объединения ВВС и ПВО Северного флота под командованием подполковника Антона Старостина повторил исторические маршруты первых арктических полётов полярного лётчика Яна Нагурского, совершённых им 105 лет назад.

Полёт Ил-38 проходил на малых высотах над островами архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, а также акваторией Баренцева и Карского морей. Общая протяжённость маршрута составила более 4000 километров , а длительность полёта – около 8 часов.

Самолёт взлетел рано утром с аэродрома Североморск-1, прошёл на высоте более 6000 метров до восточного побережья острова Южный Новой Земли, снизился до 400 метров и в районе пролива Маточкин Шар перелетел к западному берегу острова Северный Новой Земли до мыса Сухой Нос. Затем экипаж Ил-38 в диапазоне высот от 100 до 400 метров на малой скорости, имитирующей первый полёт над Арктикой Яна Нагурского на биплане «Фарман МФ-11», прошёл по маршруту: полуостров Адмиралтейства – остров Панкратова – мыс Желания острова Северный архипелага Новая Земля и совершил перелёт к островам архипелага Земля Франца-Иосифа.

Как сообщает пресс-служба СФ, на самом северном архипелаге России североморцы пролетели по пути потерянной экспедиции Георгия Седова, поиском которой занимался Ян Нагурский. Прошли на предельно малых высотах над островами Греэм-Белл, Ева-Лив, Рудольфа, Земля Александры, Вильчека, фактически облетев архипелаг Земля Франца-Иосифа по кругу.

Помимо непосредственной постановки исторического лётного эксперимента экипаж Ил-38 провёл разведку ледовой обстановки, а также экологический мониторинг, осмотрел места стоянок арктических экспедиций. Данные визуальных наблюдений лётчики занесли в бортовой журнал и подготовили отчёт, который позволит проанализировать динамику ледовой обстановки в Арктике и интенсивность глобальных климатических изменений.