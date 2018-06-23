Экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» крылатой ракетой «Вулкан» поразил цель на расстоянии около 285 километров
В полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море в рамках продолжающегося сбор-похода разнородных сил флота ракетный крейсер «Маршал Устинов», действующий единой ударной тактической группой совместно с эскадренным миноносцем «Адмирал Ушаков», выполнил стрельбу главным ракетным комплексом «Базальт» по мишенной позиции, имитирующей отряд кораблей условного противника.
Как сообщает пресс-служба СФ, закрытие района стрельбы обеспечивали надводные корабли и катера Кольской флотилии разнородных сил.
После выполнения комплекса предварительной подготовки экипаж крейсера «Маршал Устинов» в назначенное время вышел на рубеж ракетной атаки. Выпущенная с корабля крылатая ракета «Вулкан» преодолела свыше ста пятидесяти морских миль и точно поразила морскую цель.
Осмотр мишенной позиции для оценки качества выполнения боевого упражнения провёл экипаж противолодочного самолёта Ил-38 объединения ВВС и ПВО Северного флота.