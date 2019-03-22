Экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» провел в Баренцевом море ряд тренировок

Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» провел в Баренцевом море учения с силами поисково-спасательного и материально-технического обеспечения. Совместно с экипажем спасательного буксира СБ-523 экипаж крейсера «Маршал Устинов» отработал действия по буксировке корабля, условно терпящего бедствие.

Затем совместно с экипажем морского водоналивного транспорта снабжения «Маныч» было проведено учение по передаче материальных средств на корабль, находящийся на переходе морем.

Днём ранее экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» провел в полигонах боевой подготовки Северного флота учение по поиску и условному уничтожению подводной лодки во взаимодействии с экипажами корабельных противолодочных вертолётов Ка-27ПЛ.

Плановые задачи боевой подготовки в Баренцевом море экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» выполняет с 12 марта. За это время экипажем отработаны организация несения походной вахты, действия по внезапным вводным и тревогам, а также ряд корабельных боевых учений, в том числе по противовоздушной, противолодочной и противодиверсионной обороне.

Расчёты артиллерийских и ракетных комплексов крейсера провели тренировки по сопровождению и уничтожению воздушных и быстроходных надводных целей. Выполнены практические артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям. Отработано взаимодействие с авиацией объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, «Маршал Устинов» - ракетный крейсер проекта 1164. Корабль заложен 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе под наименованием «Адмирал флота Лобов», спущен на воду 25 февраля 1982 года, вошел в состав Северного флота 5 ноября 1986 года под наименованием «Маршал Устинов».

Его длина - 186 метров, ширина - 20.8 метров, максимальная скорость 32 узла, экипаж – около 500 человек. На вооружении корабля находятся 16 пусковых установок крылатых ракет, а также комплексы зенитно-ракетного, артиллерийского и противолодочного вооружения.