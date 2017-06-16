Экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» в Баренцевом море провёл стрельбы зенитным ракетным комплексом «Кинжал»

Экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» провёл учения в Баренцевом море, в ходе которых отразил воздушный удар условного противника. В рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки боевые расчёты крейсера обеспечили выполнение зенитной ракетной стрельбы по имитированной воздушной цели, а также артиллерийской стрельбы по видимой береговой цели.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, стрельбы проводились зенитным ракетным комплексом «Кинжал» и главным калибром корабля - артиллерийской установкой АК-130. Районы проведения стрельб были заранее закрыты для судоходства и полетов авиации. В море экипаж крейсера также отработал задачи по борьбе за живучесть корабля.

Наша справка:

«Маршал Устинов» - ракетный крейсер проекта 1164. Корабль заложен 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе под наименованием «Адмирал флота Лобов», спущен на воду 25 февраля 1982 года, вошел в состав Северного флота 5 ноября 1986 года под наименованием «Маршал Устинов». Его длина достигает 186 метров, ширина составляет 20,8 метра, максимальная скорость составляет 32 узла, в экипаж входят около 500 человек. На вооружении корабля находятся 16 пусковых установок крылатых ракет, а также комплексы зенитно-ракетного, артиллерийского и противолодочного вооружения.

В составе ВМФ России находятся три таких ракетных крейсера: «Москва» на Черноморском флоте, «Варяг» на Тихоокеанском и «Маршал Устинов» на Северном.