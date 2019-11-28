Экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов» завершает подготовку к практической фазе международного учения в Южной Атлантике

Экипаж ракетного крейсера «Маршал Устинов», пребывающий в порту Кейптаун Южно-Африканской Республики, завершает подготовку к практической фазе совместного российско-китайско-южноафриканского военно-морского учения по обеспечению безопасности судоходства и морской экономической деятельности, которая состоится уже завтра в южной части Атлантического океана в районе мыса Доброй Надежды.

Североморцы вместе с коллегами из ЮАР и КНР провели заключительную планирующую конференцию, на которой были согласованы единый план проведения учения, организация связи, действия личного состава морской пехоты, полёты вертолётов, а также организация спасения и другие вопросы безопасности на море.

Не отходя от причалов, российские, южноафриканские и китайские военные моряки провели тренировку по связи. Морские пехотинцы отработали эпизод учения по освобождению захваченного судна.

Как сообщает пресс-служба СФ, 26 ноября на борту ракетного крейсера «Маршал Устинов» побывал Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в ЮАР Илья Рогачёв. Он передал экипажу православную икону.

В рамках культурной программы корабль был открыт для посещения жителями Кейптауна. Для них была организована экскурсия по верхней палубе с рассказом о технических возможностях и оружии крейсера. За время посещения на борту «Маршала Устинова» побывали более 1,3 тыс. человек.

Экипажи российского боевого корабля и судов обеспечения — спасательного буксира СБ-406 и танкера «Вязьма» — практически в полном составе побывали на автобусных экскурсиях по Кейптауну, а также посетили аквариум двух океанов, замок Доброй Надежды, набережную Виктории и Альфреда.