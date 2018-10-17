Экипаж ракетного крейсера СФ «Маршал Устинов» провёл тренировку по противоракетной обороне

Экипаж ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов», выполняющий задачи дальнего похода в Средиземном море, провёл тренировку по противоракетной обороне корабля.

Расчёты радиотехнической и ракетно-артиллерийских боевых частей крейсера отработали практические навыки по выдаче целеуказаний по средствам воздушного нападения условного противника, их классификации и комплексного применения артиллерийского вооружения и средств радиоэлектронной борьбы корабля для поражения крылатых ракет морского базирования.

Во время якорной стоянки экипаж крейсера провёл пополнение запасов топлива, воды и продовольствия от танкера «Дубна».

Ранее с расчётами вахты по противодиверсионной обороне корабля были проведены тренировки по отражению атаки беспилотных летательных аппаратов при помощи малокалиберной скорострельной артиллерии и крупнокалиберных пулемётов в автоматическом и ручном режимах управления огнём.

Дальний поход ракетного крейсера «Маршал Устинов» продолжается с его выхода из основного пункта базирования – Североморска – 5 июля 2018 года. За это время крейсер побывал флагманом Главного военно-морского парада в городе Кронштадте, принял участие в межфлотских учениях ВМФ России в Балтийском и Средиземном морях, а также совершил деловой заход в столицу Алжирской Народно Демократической Республики.

На текущий момент за время похода кораблём пройдено более 15 тысяч морских миль.