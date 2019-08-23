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Мурманская область. Арктика23.08.19 09:30

Экипаж спасательного буксирного судна Северного флота «Алтай» обследуют остров в южной части архипелага Земля Франца-Иосифа

Спасательное буксирное судно Северного флота «Алтай» с личным составом комплексной исследовательской экспедиции на борту вчера прибыло к острову Вильчека — одному из южных островов архипелага Земля Франца-Иосифа. Североморцы планируют высадиться на остров и обследовать его на предмет выявления объектов историко-культурного наследия.

На острове находится могила Отто Криша — машиниста парохода «Адмирал Тегетгоф», на котором сюда прибыла первая экспедиция австро-венгерского путешественника Юлиуса Пайера. Личный состав экспедиции облагородит захоронение и исследует места высадки первооткрывателей острова.

Работа комплексной экспедиции в районе архипелага Земля Франца-Иосифа продлится месяц. В зависимости от погодных условий и ледовой обстановки североморцы планируют совершить высадки и обследовать более 10 островов самого северного архипелага.

Как сообщает пресс-служба СФ, комплексная экспедиция Северного флота на архипелаг Земля Франца-Иосифа стартовала 15 августа с выходом из Североморска спасательного буксирного судна «Алтай». Её участникам предстоит выполнить комплекс географических и археологических исследований, связанных с изучением арктических архипелагов, частично повторить маршруты первопроходцев. Североморцы пройдут по пути экспедиций Юлиуса Пайера 1874 года, Фредерика Джексона 1897 года, а также спасательной экспедиции штурмана Валериана Альбанова и проведут ряд исторических экспериментов.

На борту спасательно буксирного судна «Алтай» находятся специалисты гидрографической службы и управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота, а также подразделение охраны, обеспечивающее безопасность исследователей при высадках на острова. Кроме военных и служащих Северного флота в экспедиции принимают участие представители Русского географического общества и Национального парка «Русская Арктика».

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