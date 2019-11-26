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Мурманская область. Арктика26.11.19 15:36

Экипаж судна Северного флота «Эльбрус» провел в Баренцевом море тренировку с корабельными вертолётами по передаче грузов

Сегодня экипаж многофункционального судна тылового обеспечения «Эльбрус» и экипажи корабельных вертолётов  Ка-27 и Ка-29 отработали в Баренцевом море приём-передачу грузов.

Тренировка прошла в полигонах боевой подготовки Северного флота и проводилась, как во время стоянки, так и на ходу судна.

Вертолётчики, зависая над грузовой палубой, с помощью лебедки зацепляли сетку с грузом, затем отрабатывали транспортировку груза на внешней подвеске и доставку его обратно на судно.

Тренировка проводилась в светлое время суток и заняла несколько часов. Стабилизация положения судна в заливе была обеспечена системой позиционирования МСТО «Эльбрус», которая позволяет кораблю находиться в точке со строго заданными координатами практически неподвижно.

Ранее подобные тренировки экипажем МСТО «Эльбрус» отрабатывались в Кольском заливе.

МСТО «Эльбрус» сочетает в себе характеристики спасательного буксира и транспорта. На нём можно выполнять передачу грузов на берег и корабли в обстановке высоких широт при толщине льда свыше полуметра.

Улучшенная манёвренность обеспечивается винторулевыми колонками, которые вращаются вокруг собственной оси на 360 градусов и способствуют удержанию судна в заданной точке в любых погодных условиях. Также на судне установлены два электрогидравлических крана грузоподъёмностью 50 тонн, буксирные лебёдки с тяговым усилием 120 и 25 тонн. На грузовой палубе площадью более 700 квадратных метров возможна перевозка открытым способом морских транспортных контейнеров.

Как сообщает пресс-служба СФ, судно оснащено барокамерой для проведения декомпрессии водолазов, что позволяет ему участвовать в спасательных операциях и оказывать медицинскую помощь терпящим бедствие подводникам. Его современное радиолокационное и гидроакустическое оборудование даёт возможность поиска затонувших объектов и картографирования рельефа дна.

Экипаж судна составляет 55 человек.

МСТО «Эльбрус» было зачислено в состав Северного флота 9 апреля 2018 года.

Судно принимало участие в обеспечении работ в Обской губе Карского моря, похода арктической группировки Северного флота и кругосветного плавания фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».

 

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