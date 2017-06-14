Экипаж ТАРКР «Пётр Великий» отработал выход в ракетную атаку в Баренцевом море

Выход в ракетную атаку отработал на учениях в Баренцевом море экипаж тяжёлого атомного ракетного крейсера (ТАРКР) «Пётр Великий», сообщает пресс-служба Северного флот. В ходе учений был разыгран эпизод ведения боевых действий одиночным кораблём против надводных и наземных сил условного противника, в рамках которого экипаж ТАРКР «Пётр Великий» отработал выход в ракетную атаку с выполнением электронных ракетных пусков по морским и береговым целям.

Также были выполнены практические артиллерийские и зенитные стрельбы по морским и воздушным целям, проведены учения и тренировки по борьбе за живучесть на ходу корабля.

На ТАРКР «Пётр Великий» в Баренцевом море под руководством командующего СФ вице-адмирала Николая Евменова в среду прошло занятие по методике приёма курсовой задачи при действиях одиночного корабля в море. В занятии приняли участие командующие объединениями, командиры соединений, начальники управлений, отделов и служб флота, офицеры штабов объединений и соединений, командиры кораблей первого и второго ранга.