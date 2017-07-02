Экипажем АПРК «Смоленск» были проведены учения и тренировки по борьбе за живучесть

В Баренцевом море на атомном подводном ракетном крейсере (АПРК) «Смоленск» под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова прошло занятие по методике приёма курсовой задачи по организации плавания подводной лодки в море в надводном и подводном положении в простых и сложных условиях обстановки.

В занятии приняли участие командующие объединениями, командиры соединений, начальники управлений, отделов и служб флота.

На начальном этапе сдачи курсовой задачи экипаж АПРК «Смоленск» отработал вопросы, связанные с подготовкой подводной лодки в базе, проведением допуска корабля к выходу в море и базового допуска к выполнению боевых упражнений.

В рамках практической части сдачи курсовой задачи экипаж подводного крейсера выполнил различные элементы подготовки корабля в море, в том числе ряд подготовительных корабельных боевых учений по организации всех видов обороны подводной лодки и скрытности ее действий. Экипажем АПРК «Смоленск» также были проведены учения и тренировки по борьбе за живучесть.

Затем обучаемым была показана методика приёма курсовой задачи командиром соединения с офицерами штаба соединения в ходе контрольного корабельного боевого учения.

В ходе занятия участникам были доведены требования руководящих документов и методика приема курсовой задачи по организации плавания подводной лодки в море. Как сообщает пресс-служба Северного флота, командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов лично проверил качество и полноту отработки мероприятий курсовой задачи на подводном крейсере, оценил навыки экипажа подводной лодки в решении задач учебно-боевой и повседневной деятельности.