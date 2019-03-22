Экипажи истребителей и бомбардировщиков Северного флота отработали дозаправку в воздухе

Более 20 экипажей истребителей-перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24 отдельного смешанного авиаполка из состава армии ВВС и ПВО Северного флота отработали наиболее сложный элемент летной подготовки — дозаправку в воздухе от танкера Ил-78.

Полёты проходили днём и ночью. В ночное время дозаправка выполнялась с использованием дополнительного освещения, установленного как на самолет заправщик, так и на заправляемые воздушные суда.

Дозаправка осуществлялась на высотах 5–6 тыс. метров на скорости около 600 километров в час на расстоянии менее 20 метров между заправляемыми самолетами и танкером Ил-78. Данный элемент отрабатывался как одиночным самолетом, так и в составе пары.

Как сообщает пресс-служба СФ, воздушная заправка топливом — необходимый элемент подготовки летчиков истребителей и бомбардировщиков, позволяющий значительно увеличить боевой радиус действия авиации и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования.