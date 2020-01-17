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Мурманская область. Арктика17.01.20 11:59

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24 выполнили тренировочные полёты в сложных условиях Арктики

В отдельном смешанном авиационном полку объединения ВВС и ПВО Северного флота, дислоцированном в Мурманской области, прошли плановые учебно-тренировочные полёты личного состава истребительной и бомбардировочной эскадрилий на самолётах МиГ-31 и Су-24.

Учебные полёты стали самыми массовыми в наступившем году. Одновременно в небе учебно-боевые задачи выполняли 10 боевых машин. За лётную смену было совершено более 40 самолётовылетов, практические навыки отработали более 20 экипажей авиаполка.

Часть элементов программы лётной подготовки пилоты выполнили в сложных метеоусловиях Кольского  Заполярья. Они совершенствовали навыки взлета-посадки  при снегопаде, низкой облачности и плохой видимости днём и полярной ночью.

Экипажи Су-24 отработали выход в атаку и условное бомбометание. Пилоты МиГ-31 отработали тактические действия при перехвате воздушной цели и ведении воздушного боя, а также выполнение фигур сложного и высшего пилотажа.

Как сообщает пресс-служба СФ, полёты проводились для совершенствования подготовки молодых лётчиков и поддержания достигнутого уровня натренированности опытного летного состава авиаполка.

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