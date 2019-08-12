Экипажи истребительной авиации Северного флота выполнили ракетные стрельбы над Баренцевым морем

Лётчики-истребители Северного флота на самолётах МиГ-31БМ и Су-33 отработали стрельбу ракетами класса «воздух-воздух» по воздушным мишеням на полигоне Тимур над акваторией Баренцева моря.

В стрельбах приняли участие 15 экипажей. В их числе были как опытные, так и молодые лётчики, прибывшие в подразделения после окончания военных вузов год назад.

Стрельбы проходили над акваторией Баренцева моря на высоте свыше 5 километров . Пилоты осуществляли пуск ракет по световым авиабомбам. Мишени для стрельбы для экипажей самолётов МиГ-31 ставили бомбардировщики Су-24 смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Палубные истребители Су-33 могут одновременно выполнять и функции бомбардировщиков, поэтому лётчики корабельного истребительного авиаполка, действовали автономно и осуществляли постановку мишеней друг другу. Также палубные лётчики отработали стрельбу по воздушным мишеням бортовой артиллерией – из 30-мм авиационной пушки.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, помимо непосредственного выполнения стрельб авиаторы-североморцы во взаимодействии друг с другом совершенствовали навыки боевого пилотирования, перехвата условного самолёта-нарушителя и отрабатывали элементы ведения воздушного боя.

Полёты на выполнение учебно-боевых задач над Баренцевым морем были осуществлены в благоприятных метеорологических условиях с одного из аэродромов Северного флота на Кольском полуострове.