Мурманская область. Арктика28.03.18 09:28
Экипажи минно-тральной группы Кольской флотилии в Баренцевом море отрабатывали навыки разминирования фарватера
Минно-тральная группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота на учениях отработали мероприятия по разминированию фарватера в Баренцевом море.
Как сообщает пресс-служба СФ, в морских полигонах боевой подготовки корабли «Котельнич», «Ядрин», «Коломна» и «Машинист» выполнили задачи по тралению судоходного фарватера, уничтожению макетов плавающей мины малокалиберной артиллерией. Также экипажи кораблей отработали мероприятия по радиационной, химической и биологической защите.
В ближайшее время тральщики продолжат действовать в прибрежной зоне Баренцева моря для отработки взаимодействия в составе минно-тральной группы.
Во время ночной якорной стоянки североморцы выполнят мероприятия по противоподводно-диверсионной обороне.
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