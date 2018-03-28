Экипажи минно-тральной группы Кольской флотилии в Баренцевом море отрабатывали навыки разминирования фарватера

Минно-тральная группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота на учениях отработали мероприятия по разминированию фарватера в Баренцевом море.

Как сообщает пресс-служба СФ, в морских полигонах боевой подготовки корабли «Котельнич», «Ядрин», «Коломна» и «Машинист» выполнили задачи по тралению судоходного фарватера, уничтожению макетов плавающей мины малокалиберной артиллерией. Также экипажи кораблей отработали мероприятия по радиационной, химической и биологической защите.

В ближайшее время тральщики продолжат действовать в прибрежной зоне Баренцева моря для отработки взаимодействия в составе минно-тральной группы.

Во время ночной якорной стоянки североморцы выполнят мероприятия по противоподводно-диверсионной обороне.