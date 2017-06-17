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Мурманская область. Арктика17.06.17 09:32

Экипажи палубных истребителей СФ приняли участие в лётном тактическом учении с отработкой поражения наземных и морских целей

Лётчики корабельного истребительного авиаполка армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота приняли участие в  лётном тактическом учении с отработкой поражения наземных и морских целей. Пилоты выполнили несколько лётных смен на палубных истребителях Су-33 и учебно-тренировочных самолётах Су-25УТГ.

Полётные задания выполняли как опытные, так и молодые лётчики.

Полёты истребителей проходили над сушей в отдельных районах Кольского полуострова и над акваторией Баренцева моря в полигонах боевой подготовки Северного флота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, несколько экипажей Су-33 выполнили бомбометание фугасными авиабомбами по объектам, имитирующим скопления бронетехники условного противника, на наземном полигоне Лумбовский.

В ходе выполнения полётов корабельные лётчики уделили особое внимание отработке слётанности в парах, тактическим приемам воздушного боя с применением боевых маневров, предназначенных для перехвата и поражения высокоманевренных летательных аппаратов и средств воздушного нападения условного противника.

 

 

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