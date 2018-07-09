Экипажи перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24 Северного флота отрабатывают полётные задания в Заполярье

Экипажи перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24 отдельного смешанного авиаполка Северного флота приступили к выполнению программы летной подготовки в Заполярье.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе летных смен лётчики отработают навыки совершения взлета-посадки, полеты на простой пилотаж и воздушную разведку. Учебно-тренировочные полеты проводятся как над сушей в отдельных районах Кольского полуострова, так и над акваторией Баренцева моря в полигонах боевой подготовки Северного флота.

Полёты проводятся для выработки единой методики обучения летного состава авиаполка, а так же поддержания достигнутого уровня тренированности.

Полёты в Заполярье проходят как в простых, так и в сложных метеоусловиях. Выполнению полетов предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки.