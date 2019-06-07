Экипажи противолодочной авиации Северного флота провели тренировку по применению вооружения

Вчера экипажи противолодочных самолётов Ил-38 совместно с экипажами корабельных противолодочных вертолётов Ка-27 из состава авиабазы морской авиации Северного флота приступили к отработке практического применения противолодочного оружия на полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море.

В ходе полётов над морем экипажи противолодочных эскадрилий также выполнили тактические приёмы поиска и классификации подводных лодок и надводных кораблей, слежения за ними с применением радиолокационных и гидроакустических средств.

После завершения выполнения задач по слежению за целью экипажи противолодочных самолетов отработали применение комплексов противолодочного вооружения: глубинных бомб и торпед.

Как сообщает пресс-служба СФ, кроме отработки учебно-боевых упражнений, морские лётчики совершенствуют навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, выполняют полетные задания на слетанность экипажей и получение допуска пилотирования в простых и сложных метеоусловиях. Экипажи противолодочных самолётов Ил-38 также осуществляют воздушную ледовую разведку в районе Северного морского пути, данные которой существенно облегчают проведение навигации судов в северных районах.

Одними из наиболее сложных элементов пилотажа, которые выполнили лётчики при возвращении на аэродромы базирования, стали заход на посадку по дублирующим приборам и системам, а также пилотирование самолетов с имитацией отказа двигателей.