Экипажи противолодочных кораблей СФ выполнили задачи по организации охраны и обороны каравана судов

Корабельная противолодочная ударная группа Беломорской военно-морской базы Северного флота провела в Белом море учения по обороне сил флота, находящихся на переходе морем и в пунктах постоянной дислокации.

В ходе учения экипажи малых противолодочных кораблей «Онега» и «Нарьян-Мар» выполнили задачи по организации охраны и обороны каравана судов, роль которого выполняли гидрографические суда «ГС-192» и «ГС-297».

Как сообщает пресс- служба СФ, экипажи противолодочных кораблей также успешно отработали организацию боевого применения оружия, использование комплексов радиоэлектронной борьбы против одновременной атаки средств воздушного нападения и быстроходных катеров условного противника.

Накануне малые противолодочные корабли «Онега» и «Нарьян-Мар» выполнили поиск и условное уничтожение подводной лодки с выполнением практических торпедных стрельб.

Малые противолодочные корабли проекта 1124 «Альбатрос» предназначены для поиска, обнаружения, классификации и уничтожения подводных лодок. Имеют на вооружении два 533-миллиметровых торпедных аппарата, 12-ствольные реактивные бомбометные установки РБУ-6000, зенитный ракетный комплекс «Оса-МА» и артиллерийские установки АК-176 и АК-630.