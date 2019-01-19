Экипажи противолодочных самолётов Ил-38 Северного флота отработали тактические приёмы по поиску подводных лодок

Экипажи противолодочных самолётов Ил-38 Северного флота в рамках плановых мероприятий боевой подготовки отработали задачи по поиску подводных лодок в одном из назначенных районов Баренцева моря.

Боевая учеба лётчиков-противолодочников проходила в двухстороннем формате. В ходе выполнения полетных заданий им предстояло обнаружить подводные лодки условного противника, действующие в полигонах боевой подготовки Северного флота в подводном положении.

В ходе выполнения полетов экипажи отработали тактические приемы поиска подводных лодок с применением радиолокационных и гидроакустических средств противолодочного обнаружения.

Кроме выполнения учебно-тренировочных упражнений по своему основному предназначению, командиры экипажей Ил-38 совершили контрольные полётные задания на пилотирование в простых и сложных метеоусловиях как днём, так и в тёмное время суток.

Одной из основных задач стала отработка взаимодействия лётного состава с группой руководства полётами. Во время выполнения лётных смен руководители полетов совершенствовали навыки наведения экипажей на цели, экипажи Ил-38 получили практический опыт обнаружения цели и захода на неё, а также тактического применения бомбового вооружения.

Летчики противолодочной авиации Северного флота согласно утвержденному плану регулярно выполняют полеты по воздушному патрулированию над акваторией Арктики.